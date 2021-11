Nieuwe afdeling in SKB Winterswijk: verder kijken dan alleen een gebroken heup

De nieuwe afdeling met tien bedden is bedoeld voor ouderen die na een val met een breuk of een kneuzing in het ziekenhuis belanden. Hier worden de patiënten nog voor de operatie nagekeken op andere lichamelijk gebreken en wordt ook de thuissituatie in kaart gebracht. ,,Vaak is er meer aan de hand. Daar hebben we hier aandacht voor”, zegt Te Braake.