Nieuwe baan in de Achterhoek? Lease een huis

Het bedrijf Bronkhorst High-Tech in Ruurlo groeit met 350 arbeidsplaatsen. Dat is het type nieuws waar Berkellandse volksvertegenwoordigers vrolijker van worden. Genoeg over bevolkingskrimp, wegtrekkend talent en vergrijzing. Kan er voor al die nieuwe Ruurloërs alsjeblieft weer volop gebouwd worden? 'Krimpwethouder' Patricia Hoytink snapt de emotie, maar trapt evengoed op de rem in de raadscommissie Bestuur en Ruimte.

Naar Deventer

In Ruurlo mogen tot 2025 65 woningen worden gebouwd. Bovendien: het bedrijf Bronkhorst groeit, maar Metos verkast deze maand van Ruurlo naar Deventer. En ook een behoorlijk deel van de huidige Bronkhorst-medewerkers forenst nu al.

In Achterhoeks verband wordt in het kader van de Achterhoek Agenda 2020 volop ingezet op innovatie. Ook als het gaat om wonen en werken. Een optie: het verhuishuis, ofwel de meeneembare woning. Jong, hoogopgeleid personeel is moeilijk naar de Achterhoek te lokken, omdat het bij een volgende stap in de carrière niet met een onverkoopbaar huis wil blijven zitten. De oplossing? Een verhuisbare woning, die je kunt meenemen naar je volgende baan.

Goedkoop

Winterswijker Carel van Sorgen, eigenaar van 247Tailorsteel in Varsseveld en 247Tubestore in Winterswijk heeft daarom een nieuw initiatief bedacht, SCargo. Dat meldt hij in het industrievakblad Link Magazine. SCargo wil op industriële schaal flexibele en goedkope woningen maken, die dan als secundaire arbeidsvoorwaarde aan jong talent aangeboden kunnen worden als een soort leasewoning. Voor starters op de arbeidsmarkt is de aanschaf van een woning vaak niet haalbaar, terwijl thuis blijven wonen of huren vaak ook geen optie is, aldus Van Sorgen. Bij een volgende stap in hun carrière kunnen ze dan hun huis meenemen of plaatsmaken voor een andere bewoner.

Tiny house

In Winterswijk staat al een modelwoning en als er 200 besteld zijn, wil SCargo met de productie van de prefabwoningen beginnen. Met enkele bedrijven en gemeenten in de Achterhoek wordt al gepraat over een SCargowijk met 50 demontabele woningen. Maar ook Pim Hondevelds stroblokwoningen (Straw Blocks Systems) en in Lochem ontwikkelde tiny houses krijgen de wind mee, om in de Achterhoek flexibeler woningbouw mogelijk te maken. Alles wat na 2025 weg kan, helpt de regio zich te wapenen tegen bevolkingskrimp.