Nieuwe baas moet Achterhoekse ziekenhuizen weer samen brengen

Dat de opgelopen schade van de discussie over de twee Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland groot is, erkent Flierman. ,,Het onderling vertrouwen moet terug en de enorme cultuurverschillen tussen de twee ziekenhuizen moeten worden opgelost. Dat is een belangrijke taak van de nieuwe voorzitter van bestuur. Er zijn krassen en butsen opgelopen. Maar onze professie in het ziekenhuis is wonden helen, dus daar zetten we op in”, vertelt de voorzitter van de raad van toezicht in de kamer waar het naambordje van Chrit van Ewijk nog aan de deur prijkt.