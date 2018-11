Nieuwe banen door innovatieve broedplaats in Ulft, is de hoop

De gemeente kocht het sinds 2017 leegstaande pand recent voor 1,3 miljoen euro. Vooral de oppositie in de gemeenteraad had hierop flinke kritiek. Vanwege het forse bedrag, maar ook omdat die vindt dat de gemeente geen vastgoedhandelaar moet zijn. Wethouder Hiddinga ziet echter weinig verschil met bijvoorbeeld grondaankoop voor een bedrijventerrein. ,,Met beide wordt het bedrijfsleven gefaciliteerd. Als gemeente moeten we namelijk ook plekken bieden waar werkgelegenheid kan ontstaan’’, zegt Hiddinga.



De samenwerkende partijen maken nu een plan om de innovatieve broedplaats vorm te geven. Dat moet in april in de raad worden besproken. ,,Hopelijk kunnen we daarna snel beginnen’’, zegt Hiddinga.