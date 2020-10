Nieuwe besmettingen corona bij Staring College in Borculo en Lochem

Dinsdag is een COVID besmetting vastgesteld bij een medewerker van het Staring College op de locatie Beukenlaan in Borculo; woensdag bij een medewerker op de hoofdvestiging in Lochem. „Alle betrokkenen zijn geïnformeerd. In beide gevallen is het GGD advies opgevolgd, namelijk dat het niet nodig was dat andere medewerkers of leerlingen in quarantaine gingen”, schrijft bestuurder C.E. Krist-Spit van het Staring College in een mail aan de ouders.