Nieuwe bestuurder Schraverus richt zich op ontvlechting SKB en Slingeland

INTERVIEW Wijkagent Mikel: ‘Ik ken de boefjes en de boefjes kennen mij’

8:30 DOETINCHEM - Het racisme in Amerika is dagelijks hét gesprek op de politieburelen in Doetinchem. Mikel Kleinpenning (39) zegt zelf als donkere agent in de Achterhoek amper racistisch te zijn bejegend. De agent die drie jaar het centrum van Doetinchem onder zijn hoede had, vertrekt naar Arnhem.