Nieuwe Binnenstadsraad Lochem moet belangen burgers en bedrijven gaan beschermen

‘Prima reactiever­mo­gen’ 89-jarige bestuur­ster voorkomt ernstig letsel bij botsing in Eefde

15:24 Een frontale botsing in Eefde is vanmiddag met een sisser afgelopen dankzij het uitstekende reactievermogen van een 89-jarige bestuurster. De schade aan de betrokken auto's was groot, maar de bestuursters kwamen met de schrik vrij.