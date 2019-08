Nieuwe bus voor Voedselbank: ‘Kunnen niet het risico lopen stil te komen staan’

Video Accu steeds gevaarlij­ker: NVWA roept op ‘misbruik’ te stoppen

8:15 Het aantal incidenten waarbij lithium-accu's in onder meer elektrische fietsen, auto’s en smartphones ontploffen of in de brand vliegen neemt de komende jaren toe, waarschuwen experts. Dat komt door vernieuwende kleinere en tegelijk krachtiger accu's. Toezichthouder NVWA roept consumenten op waakzaam te zijn, de gebruiksaanwijzingen goed te lezen en te stoppen met ‘misbruik’ van dit soort batterijen.