Nieuwe coronaregels beperken plezier van kersvers wedstrijdbad Doetinchem

Even was er onzekerheid over wat de nieuwe coronaregels voor badgasten zouden inhouden. Net deze week ging het wedstrijdbad weer open voor gebruik, na een grondige renovatie die vier maanden duurde en enkele tonnen kostte.



Door die verbouwing kon het maximale aantal toegestane gasten in Rozengaarde worden uitgebreid. Maar dat gaat door de coronabeperkingen nu dus niet door.



,,We moesten even afwachten. De veiligheidsregio was bezig met een noodverordening”, zegt woordvoerder Marieke Visser. ,,Die is er nu. We mogen één bezoeker per vijf vierkante meter binnenlaten. Dat houdt voor ons in ongeveer honderd mensen.”