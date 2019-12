Nieuwe dienstregeling: vanuit de Randstad een half uur sneller in de Achterhoek

Ov-gebruikers kunnen er blij mee zijn: Arriva heeft zijn best gedaan om verbeteringen door te voeren in de dienstregeling. Twee minuten langer overstaptijd op het station Arnhem CS voor wie naar Nijmegen of naar het westen van het land wil doorreizen, betekent betere kansen tijdig in de volgende trein te zitten. Nieuw is ook dat er in de weekenden tussen 12.00 en 21.00 uur een halfuurverbinding komt voor de hele Achterhoek met zowel Arnhem als Zutphen.



Voor reizigers die vanuit de Randstad via Apeldoorn met de Arriva-sneltrein richting Zutphen gaan, zal in de avonduren de reistijd met een kwartier afnemen. Voor de reizigers naar de Achterhoek is er zelfs een half uur tijdwinst. Elke avond rijden er meer treinen van Zutphen naar Winterswijk. Je moet alleen opletten op het station in Zutphen, want een deel van de treinen richting Achterhoek vertrekt daar vanaf perron 3a, terwijl vaste gebruikers nu aan 1b gewend zijn.

Vroege trein

Wie vanuit Ruurlo of Vorden ’s morgens vroeg naar de Randstad wil, kan voortaan een vroege trein nemen. Want doordeweeks komt er een extra vroege trein die van Winterswijk via Zutphen naar Apeldoorn rijdt. Passagiers hoeven daarvoor niet meer over te stappen en kunnen in Apeldoorn de intercity naar Amsterdam pakken. Dat betekent een half uur tijdwinst voor wie vanuit de Oost-Achterhoek richting westen wil. Deze trein vertrekt om 05.56 uur in Winterswijk.

Daybreaker

Ook wordt de Daybreaker, waarmee afgelopen voorjaar is proefgedraaid, een blijvertje: een extreem vroege (of late) trein die in de nacht van zaterdag op zondag om 04.30 uur van Arnhem naar Doetinchem vertrekt en vanaf daar doorrijdt naar Winterswijk. Dat laatste is nieuw en een opsteker voor stappers uit de noordoostelijke Achterhoek. Uitgaanspubliek uit de Liemers kan al een uurtje eerder naar huis: om 03.30 uur rijdt een trein van Arnhem tot Zevenaar.

