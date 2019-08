Nieuwe dierenambulances in de Achterhoek deels betaald met opbrengst boek over teckels

De dierenambulance kan het geld goed gebruiken, want één van de twee wagens moet nog dit jaar vervangen worden. Ook het andere voertuig is aan vervanging toe na bijna zes jaar trouwe dienst, maar omdat het vervangen van de wagens erg kostbaar is kan dat niet tegelijk. ,,De aanschaf van zo’n dierenambulance kost veel geld”, zegt Olette van der Werf van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk. ,,De kosten zijn niet alleen de aankoop van een bus, maar ook voor inrichting en uitrusting.”



Auteur Liese Kimenai helpt de Achterhoekse dierenambulance het bedrag voor de bussen bij elkaar te krijgen, door een deel van de opbrengst van haar boek te schenken. Van der Werf noemt dat ‘erg bijzonder’. ,,Zeker omdat wij jaren de teckel Lange Lien als mascotte hebben gehad. Daardoor is er een bijzondere band tussen teckels en de dierenambulance”, zegt Van der Werf, die zelf drie teckels heeft als huisdier.



Freubltje en Dribbel zijn de twee teckels van de auteur zelf. Het boek is een verzameling verhalen uit het dagelijks leven van deze ‘twee heerlijke, eigenwijze takkies’. Het boek kost 21,50 euro en is onder meer te bestellen op boekscout.nl.



Met de dierenambulances worden gewonde en dode dieren opgehaald in de acht Achterhoekse gemeenten. Wie een donatie wil doen voor de nieuwe bussen kan een schenking doen via st-dad.nl/donateurs