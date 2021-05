Nieuwe Doetinchemse dominee hoopt op fysieke kerkdiensten: ‘Geloven kun je niet in je eentje doen’

DOETINCHEM - Hij is jong, komt van de Zeeuwse klei naar de Achterhoekse zandgrond en gaat op zijn 29ste ,,eindelijk echt aan het werk.” Willem Jan van de Velde is op zaterdag 1 mei bevestigd als dominee van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Doetinchem. ,,Ik richt me eerst op de mensen die ziek zijn ”, blikt de dominee vooruit.

De CGK in Doetinchem heeft eindelijk weer een eigen dominee. Na het vertrek van dominee De Jong in maart 2019 was de functie vacant. De ongeveer tweehonderdvijftig gemeenteleden zijn dan ook blij met de komst van Willem Jan van de Velde. Hij is de vijfde predikant van de gemeente die in 1982 is opgericht, hoewel er al sinds 1972 christelijke gereformeerde kerkdiensten zijn gehouden in Doetinchem.

Omgekeerd is de dominee dankbaar dat hij in deze gemeente mag beginnen aan zijn loopbaan. ,,De tijd van studeren is eindelijk voorbij, nu ga ik echt aan het werk”, klinkt het enthousiast.

Volgens de dominee is het geloof in 2021 nog uiterst relevant. In zijn eerste preek als predikant vertelde hij dat hij iedere zondag komt vertellen over de gekruisigde Jezus Christus. ,,Want”, zegt hij, ,,wie in Hem gelooft, ontvangt vergeving, eeuwig leven en een toekomst vol van hoop. Ik wil niets anders dan dit goede nieuws vertellen en een perspectief bieden van geloof, hoop en liefde in een wereld waarin ongeloof, wanhoop en liefdeloosheid zo aanwezig zijn.”

Coronacrisis

Het moment waarop de dominee aan zijn werk gaat beginnen, is uitdagend. ,,Jazeker, de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen maken het lastig om snel met alle gemeenteleden kennis te maken. Daar ben ik me van bewust.”

De kerkdiensten van de CGK zijn op dit moment via de website van de kerk (Goedeherderkerkdoetinchem.nl) en op YouTube te volgen. ,,Ik hoop dat er straks weer meer mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, al zal de samenzang nog wel even uitblijven. Op dit moment zingen slechts twee zangers of zangeressen bij begeleiding van orgel en piano.”

Willem Jan vindt dat hij ‘bijzonder hartelijk’ is ontvangen in zijn nieuwe gemeente. ,,Ik voel me welkom en ontmoet gastvrije en vriendelijke mensen. Dat geeft me energie om aan de slag te gaan.”

Volledig scherm De Goede Herderkerk. © Jan Ruland van den Brink

Volgens Van de Velde staat de kerk voor de belangrijke uitdaging om het Evangelie op een actuele en hedendaagse manier te laten klinken in deze wereld. ,,Er bestaan veel misverstanden over het evangelie dan wel het christelijk geloof. Daarom wil ik op zondag de Bijbel in begrijpelijke taal uitleggen en vertellen wat de kruisdood van Jezus Christus betekent voor mensen in deze tijd.

Dat moet helaas in digitale kerkdiensten. Die digitale kerkdiensten zijn fijn, maar blijven een noodoplossing. We verlangen ernaar om weer fysiek samen te komen, elkaar te ontmoeten en de kerkdeuren open te zetten voor mensen die nieuwsgierig zijn of meer willen weten van het christelijke geloof. Ik wil dominee zijn voor iedereen.”

Saamhorigheid

De kracht van de kerk in het algemeen en dus ook van de CGK in Doetinchem is de onderlinge saamhorigheid. ,,Dat is ook wat Jezus ons heeft voorgehouden; elkaar liefhebben, zoals Jezus lief heeft. Geloven kun je niet in je eentje doen. Je hebt anderen nodig die je kunnen steunen, opbouwen en aanmoedigen. Ik hoop dat we dat straks weer makkelijker kunnen doen, als de maatregelen versoepeld worden.”

Willem Jan beseft dat hij als dominee nog veel moet leren. Hij is jong, heeft nog weinig ervaring, maar ziet uit naar het volgens hem ‘prachtige werk’. ,,Als dominee mag ik een heel gevarieerde groep mensen dienen. Het kerkgebouw heet ‘Goede Herderkerk’. Je kunt de kerk vergelijken met een kudde schapen, die bestaat ook uit schapen met allemaal verschillende leeftijden, karakters en ideeën. Ik zie ernaar uit om al die verschillende gemeenteleden op te zoeken, te leren kennen en samen te luisteren naar Jezus, de Goede Herder. Dat bezoekwerk vind ik een van de mooiste taken van het domineesvak.”

Paspoort Naam : Willem Jan van de Velde Geboren: 16 juli 1991 te Zierikzee Opleiding: Havo, Aeres Hogeschool Dronten Agrarische Bedrijfskunde & landelijk vastgoed (afgestudeerd in 2014), Theologische Universiteit in Apeldoorn (afgestudeerd 16 dec 2020) Familie: Vier broertjes en één zusje Burgerlijke staat: Vrijgezel Hobby’s: Mountainbiken, lezen