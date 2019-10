Nieuwe eigenaar Baptistenkerk presenteert plannen: ‘Ik ben geen filantroop’

,,Anderhalf uur sturen, dat is veel te ver'', reageerde de 72-jarige Drent, die vaker kerken heeft gekocht.

Uiteindelijk ging hij toch kijken naar het uit 1880 daterende rijksmonument aan de Burgemeester van Nispenstraat. Sinds vrijdag is hij officieel de nieuwe eigenaar. ,,Het is een beetje mijn hobby oude panden op te kalefateren. En dit is een heel bijzonder complex. Bovendien: Drenthe en de Achterhoek lijken wel op elkaar.‘’



Gisterochtend lichtte de vermogende ondernemer uit Hoogeveen zijn plannen toe. Heel concreet is het allemaal nog niet. ,,Ik heb wel ideeën, maar misschien zijn er wel veel betere. Er is maar één voorwaarde: het moet geld opbrengen. Ik ben geen filantroop.''