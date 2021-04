Nieuwe eigenaar van synagoge Winterswijk pakt dit jaar nog de hoognodige renovatie aan

Sinds de jaren '80 niets gebeurd

Het synagogecomplex is in zijn geheel een rijksmonument en is hoognodig aan renovatie toe. ,,Dat is sinds de jaren tachtig niet meer gebeurd", aldus Schwarz, die naast de synagoge woont.

Monumentaal bezit

De synagoge is het eerste monument dat door de Stichting Cultuurbehoud Achterhoek, die in 2016 is opgericht, is verworven. Of het monumentale bezit verder groeit is nu nog niet bekend, zegt SCA-voorzitter Anne Joldersma. ,,Dat hangt er ook van af of zich nog iets aandient. Maar we zijn niet actief op zoek. De stichting is ontstaan naar aanleiding van de vraag van de synagoge.”