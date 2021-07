Nieuwe eigenaren voor Bakkerij Jansen, maar de Barchemse bolus blijft zoals hij is

In vroeger tijden was de rondscheurende Citroënbestelwagen van bakkerij Jansen in Barchem een bekend gezicht. Ab Jansen die de bakkerij in 1934 begon, trapte het pedaal diep in wanneer hij bestellingen rondbracht. Maar al die deuken die zijn auto ontsierden na hoge snelheden op de zandwegen, daar kon hij toch moeilijk mee leven.