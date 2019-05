Nieuwe fase breekt aan voor De Uitdaging in Winterswijk: voorzitter draagt het stokje over

Je clubhuis moet nodig eens een verfbeurt krijgen, er is een nieuwe accu nodig voor de corsowagen en de computer van de secretaris is rijp voor de antiekwinkel. Verenigingen en armlastige stichtingen moeten heel wat ritselen, bellen en bedelen bij bedrijven om hun club draaiende te houden zonder boze blikken van de penningmeester. Andersom weten bedrijven vaak niet wie ze een plezier kunnen doen met een dagje vrijwilligerswerk of afgeschreven meubilair.