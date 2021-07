Nieuwe fietsroute in teken van Tachtigjarige Oorlog: traject tussen Bredevoort en Groenlo geopend

Voetsporen van het Spaanse leger

Het idee erachter is om de Tachtigjarige Oorlog beleefbaar te maken. Wie de route fietst, volgt de voetsporen van het Spaanse leger.



,,In elke vestingstad zijn plekken waar je meer over de Tachtigjarige Oorlog te weten komt. In Groenlo komen deelnemers aan de route bijvoorbeeld langs het Stadsmuseum, in Bredevoort door het historische stadspark waar de geschiedenis zichtbaar is. Zo is in elke stad wel iets te vinden over het roemruchte oorlogsverleden", zegt Bernou Wagenaar, beleidsmedewerker Toerisme en recreatie bij gemeente Oost Gelre.