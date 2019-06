Nieuwe fietsvakken in Doetinchem: ‘Dat hoort toch, een fiets in het vak parkeren?’

Zonder enige aarzeling parkeren Folkert, Marieken en dochter Vibeke Allema hun fietsen in het met witte lijnen begrensde vak in de Hamburgerstraat, de winkelstraat van Doetinchem. ,,Dat hoort toch zo’’, vraagt vader Folkert retorisch. Inderdaad, dat hoort sinds vorige week zo.



Het drietal komt uit Hardenberg en is een dagje uit fietsen. Het is niet helemaal toevallig dat ze in Doetinchem belanden, want daar liggen de roots van moeder Marieken. Vader Folkert wijst naar een bord voor de gevel aan de overzijde van de straat. ,,Kijk, daar staat op dat we alleen fietsen mogen parkeren in een daarvoor bedoelde stalling’’, zegt hij ter verduidelijking.