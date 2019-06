Nieuwe gevels voor schouwburg Amphion in Doetinchem

Slepende affaire

Met dit besluit komt een eind aan een slepende affaire. Op woensdag 8 september 2010 werd schouwburg Amphion geopend door Beatrix, toen nog koningin. Dertien dagen later waren de eerste scheuren in de gevel (boven de expeditiedeur om precies te zijn) al zichtbaar. Pas in januari 2014 kwamen de problemen in de openbaarheid. Uit veiligheidsoverwegingen werden hekken rondom de gevels geplaatst.



Daarnaast stapte Amphion naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) om zo een vergoeding te krijgen voor het herstel, oftewel het plaatsen van een nieuwe gevel. Een nieuwe gevel kost 1.662.832 euro.



Dat bedrag werd in maart 2018 genoemd in de uitspraak van de RvA, die oordeelde dat aannemer Aan de Stegge geen blaam trof. Dit omdat de aannemer in 2012 herstelwerk had verricht en daarbij had afgedwongen niet meer eindverantwoordelijk te zijn. Adviesbureau BBN en constructiebureau ABT werden wel ontwerp- en controlefouten verweten, goed voor ongeveer een half miljoen euro.



Daarop ging Amphion aanvankelijk in hoger beroep bij de RvA. Tot in juni van dit jaar duidelijk werd dat de schouwburg al een tijdje om tafel zat met Aan de Stegge en sinds kort met ABT om tot een onderling akkoord te komen, buiten de RvA om.