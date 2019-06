Nieuwe grond voor H.A.N.D. Borculo is ‘magische plek’

Verschillende plekken in de omgeving hebben ze bezocht, in de zoektocht naar het ideale decor voor de veertiende editie van Have a Nice Day (H.A.N.D). Maar voor projectleider Geurt Kersjes, productieleider Rob Koehorst en de andere leden van het kernteam, was er één duidelijke uitschieter: het Borculose openluchttheater aan de Lebbenbruggedijk, midden in het Galgenveld. „Ik zag het meteen voor me, dansende mensen tussen al die bomen, verschillende podia voor onze acts, gasten die lekker kunnen zwemmen in het water hier…” Kersjes wijst richting het zwembad, dat is omgeven door groen. „Ik kende de locatie wel vaag, maar wist niet dat het zo’n prachtplek was. Het past precies bij het sfeertje dat we willen creëren bij Have a Nice Day.”