Nieuwe hardloopclinic bij EGVV in Gelselaar

Zaterdag 24 september start de nieuwe hardloopclinic onder begeleiding van een hardlooptrainer. ‘Na de vakantieperiode is dit een heerlijk moment om aan je conditie te werken. Het is buiten minder warm dus ook dat werkt mee’, schrijven de initiatiefnemers in een flyer. De trainingen staan open voor beginnende hardlopers op alle niveaus: zolang iedereen maar plezier beleeft in lopen in de buitenlucht. Tien minuten achtereen kunnen hardlopen is globaal de basis om eraan ee te kunnen doen. Onderwerpen waaraan tijdens de trainingen aandacht wordt besteed zijn looptechniek, snelheid, duurvermogen en de spierstabiliteit.