Nieuwe Houtkamp College in Doetinchem ‘topsportvriendelijke school’

Beklonken

Eigen leerroute

Het Houtkamp College is enthousiast over de nieuwe samenwerking met Topsport Gelderland. ‘Als je toptalent bent, dan heb je ruimte nodig om je eigen leerroute uit te kunnen stippelen en deze aan te laten sluiten bij de soms wisselende intensiteit van trainings- en wedstrijdschema’s.



De wijze waarop ons onderwijs is ingericht voorziet in deze ruimte. We gunnen onze toptalenten dat ze zich op deze manier op hun sport kunnen blijven focussen’, meldt afdelingsleider Nicole van Andel.