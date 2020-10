Nieuwe ijsbaan annex skeelerbaan Winterswijk bijna klaar

,,Het enthousiasme bij de leden is enorm", zegt bestuurslid Tim Jonker van de Winterswijkse IJsvereniging.



Zodra het gaat vriezen kan er met behulp van onbemande sproeiwagens een laagje water op de 400 meter baan worden aangebracht, waardoor er snel een ijsvloer ontstaat. Zolang het niet vriest kan de baan worden gebruikt als skeelerbaan. Ook daarvoor is het enthousiasme al groot.



De officiële opening van de nieuwe baan is in verband met corona nog even een punt van discussie. ,,We moeten een goed moment uitkiezen", aldus Jonker. ,,Maar de baan is voor 80 tot 90 procent klaar. Twee weken geleden hebben we de Facebookpagina van onze vereniging weer ge-update. De positieve reacties stromen binnen.”