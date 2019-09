Nieuwe inzamelmethode Berkelland heeft positief effect op afvalscheiding

Het slechtste jongetje van de klas. Zo kun je Berkelland wel noemen als het gaat om afvalscheiding. In vergelijking met andere gemeenten in Twente en de Oost-Achterhoek scheiden de inwoners van Berkelland hun afval het slechtst. In 2018 bedroeg de hoeveelheid aangeboden restafval per inwoner 252 kilo. Berkelland is daarmee de grootste negatieve uitschieter in de regio. Ter vergelijking: in Oost Gelre en Winterswijk gooit een inwoner 38 kilo in de grijze bak. In Berkelland was dat per inwoner 214 kilo meer.