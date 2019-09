Nieuwe kansen, nieuwe prijzen bij procedure tweede coffeeshop Doetinchem

De openbare aanbesteding had tot gevolg dat er al voor de zomer 22 aanvragen - waaronder Diamond - voor de exploitatie van een coffeeshop binnenkwamen bij de gemeente. Een van de criteria was dat de aanvrager ook een beschikbaar pand had, in of rond het centrum. Uiteindelijk bleken maar drie aanvragen aan alle eisen te voldoen.



Tussen deze drie - naast Diamond ook eetgelegenheid Baron of the Town en Charr Onderneming uit Amersfoort - is geloot in bijzijn van een notaris. Diamond kwam er als gelukkige uit en mag, na te zijn doorgelicht, waarschijnlijk verder. Dat doorlichten via de Wet Bibop duurt waarschijnlijk dit hele najaar.



Het is niet zo dat Baron of the Town en Charr Onderneming nu automatisch doorschuiven als gegadigden om 't Rotterdammertje te vervangen. ,,Er volgt een nieuwe gunningsprocedure waarvoor deze twee - als ze willen - zich opnieuw moeten melden", zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem.