Nieuwe leerling van school in Sinderen? Dan win je misschien wel 10.000 euro

Ilona uit Neede: ‘Ik word blij van sporten en merk dat dat bij anderen ook zo werkt’

NEEDE - Na het kerstdiner sportief uitbuiken? Begin met een ‘kalm-an-walk’ in de buitenlucht en ga in het kader van je goede voornemens in het nieuwe jaar intensiever door. Ilona Emaus (40) is het levend uithangbord van het succes van dit recept. „En doorrr! - roep ik dan altijd!”

9:01