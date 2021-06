Nieuwe megastal aan de Walemaatweg in Geesteren: ‘Laat de rechter maar uitspraak doen’

Of Mañana Mañana nou doorgaat of niet, Huis Oolde in Laren staat er op z’n paasbest bij

13 juni Ze hebben er zin in. Maar of het allemaal kan doorgaan, ligt buiten hun invloedssfeer. Robert en Cathrien Croll-Van Verschuer, bewoners van Huis Oolde in Laren, hebben hun zeventiende-eeuwse buitenplaats onder handen genomen voor Mañana Mañana, het Achterhoekse festival dat in augustus moet neerstrijken op het Larense landgoed. ,,We hebben flink geïnvesteerd.”