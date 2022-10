Nieuwe ‘Meilandjes-kwestie’ in Bronckhorst, maar deze boer komt er wél uit met de gemeente

video Wijnken­ners heten Meilandjes welkom in Hengelo: ‘Prettig als ze onderdeel worden van de samenle­ving’

HENGELO - De Achterhoek krijgt er een paar beroemde inwoners bij: de familie Meiland komt in Hengelo wonen. De van televisie bekende wijnfamilie heeft een boerderij gekocht in het buitengebied van het Achterhoekse dorp. ,,Voor Meiland-wijnen is nog wel ruimte op onze kaart.”

