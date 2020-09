Nieuwe naam voor Nieuwe Dijkhuis: Erfgoed de Stadswal

Theaterprogramma

Om daarvoor geld te verkrijgen startte onder meer in 2016 het theaterprogramma Het Nieuwe Dijkhuis in de kapel. Dit theater - met muziek en theater - opgezet door Gerco Mons wordt voortgezet in Erfgoed de Stadswal. De bedoeling is dat er zeker zestien bijeenkomsten zijn in de oude kapel met ruim tweehonderd zitplaatsen. Eind augustus was hier al de primeur van een talkshow van wielercafé Parijs is nog ver, van Gerrit Geurvers, met als gast onder meer Bert Wagendorp.