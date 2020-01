Nieuwe opzet jeugdzorg in Oude IJsselstreek: ‘Pubergedrag is soms gewoon pubergedrag’

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van de rijksoverheid, maar die vergoeding is in veel gevallen niet genoeg. ,,We hebben de kosten de afgelopen jaren steeds verder zien oplopen”, zegt wethouder jeugdbeleid Bert Kuster (Lokaal Belang). ,,Dat komt met name doordat er een steeds groter beroep op de jeugdzorg wordt gedaan. Je kunt je afvragen waardoor dat komt. Zijn er meer jongeren met problemen, of zorgt de manier waarop alles is georganiseerd voor die grotere toeloop?”