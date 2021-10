Nieuwe plannen voor Slingeplas vallen goed in Bredevoort

Heel concreet waren de plannen nog niet die Hendrik Jan Mensink van de nabijgelegen camping De Twee Bruggen presenteerde. Hij heeft sinds een jaar het beheer over de Slingeplas, maar wil vooral de bewoners van Bredevoort meenemen in het plannen maken.



Want de plas moet zowel naar de wensen van de campinggasten als van de mensen uit Bredevoort worden ingericht, is Mensinks instelling.