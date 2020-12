Nieuwe plek voor zeven corsohallen in Lichtenvoorde stuit op bezwaren

Carbid­schie­ten? Als het al doorgaat met maximaal twee mensen!

15 december BORCULO - Het is nog onduidelijk of inwoners van de Achterhoek op oudejaarsdag nog mogen carbidschieten, nu de strenge corona-regels van kracht zijn. „Als het al mag, is het maximaal met twee personen”, Zegt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland.