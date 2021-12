Nieuwe politieke partij 'Morgen’ wil buitengebied Winterswijk beter beschermen tegen ‘verrommeling’

De partij is opgericht uit ongerustheid over een aantal ontwikkelingen in Winterswijk, schrijven ze in hun persbericht. Zo maakt de partij zich zorgen over bedrijventerreinen die zonder goede communicatie en onderbouwing worden gepland, over grote lelijke hallen die verrijzen in Nationaal Landschap Winterswijk en over de verrommeling van het buitengebied.