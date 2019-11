Nieuwe prins carnaval: In Knorrepottendorp zwaait de jeugd nu de scepter

,,We hebben de onderkant van de emmer gezien, maar nu loopt-ie weer over”, zo vat oud-prins en presentator Marcel Swart van carnavalsvereniging de Knorrepotten het beeldend samen.



Het Meddose carnaval trok sinds de eeuwwisseling steeds minder mensen en vooral de jeugd bleef liever achter een beugelflesje zitten in jongerencentrum Elbekurkie, dan aan te sluiten bij de polonaise in café Spiekerman. ,,Er werd vijf jaar geleden zelfs gesproken over opheffen”, weet Swart.



,,Maar we vonden zo’n feest toch heel waardevol voor het gemeenschapsgevoel in Meddo, dus toen hebben we besloten het roer radicaal om te gooien. Met verjonging van de Raad van Elf, kortere officiële delen in het feest, dj’s uit Meddo zelf vragen en de schooljeugd actiever te laten meedoen, zodat ze later makkelijker doorstromen. Carnaval moest weer een feest voor 8 tot 88 jaar worden.”



Met het gevolg dat het ‘alaaf’ zaterdagavond op de Buutavond in zaal De Eendracht weer luid klonk met 120 feestvierders. Bij het echte carnavalsfeest in februari hoopt president Petra Aartsen zelfs 180 dorpsgenoten te verwelkomen in café Spiekerman. ,,En er zit nog steeds groei in.”