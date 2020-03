Nieuwe prooi voor dieven in Doetinchem: de katalysator van een Toyota Prius

Agenten kwamen het duo op het spoor door een melding in de nacht van maandag of dinsdag, zo schrijft de politie Doetinchem op Facebook. Een bewoner schrok wakker van een vreemd geluid en zag dat twee mannen zich verdacht aan het gedragen waren.

Drie katalysatoren onder de motorkap

Vervolgens reden zij weg in een auto. De bewoner belde de politie, die op de melding af ging. Agenten zagen de mannen rijden in een wagen in de wijk Wijnbergen en gaven de bestuurder een stopteken. In de auto vonden agenten vervolgens inbrekerswerktuig. Onder de motorkap lagen drie katalysatoren, die elk afkomstig waren van een Toyota Prius.

Uit onderzoek bleek later dat deze gestolen waren uit de wijken Wijnbergen en Dichteren. Het tweetal is opgepakt.

2000 tot 2500 euro verder

Volgens de Doetinchemse Toyota-dealer Ten Have is het voor het eerst dat er katalysatoren gestolen worden. Ook twee klanten van de dealer werden gedupeerd. Een medewerker van de zaak spreekt van ‘een dure grap’ voor de klanten.



,,Je bent dan al gauw 2000 tot 2500 euro verder. De kosten voor een nieuwe, originele katalysator zitten op 1644 euro exclusief btw. En dan moet je ook nog denken aan kosten voor arbeidsuren, pakkingen, boutjes en moeren en dergelijke. Als je all risk verzekerd bent, ben je gelukkig gedekt voor deze kosten.”