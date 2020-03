Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Eneco doet aanvraag voor kleiner zonnepark bij Hambroekplas

BORCULO - De energiemaatschappij Eneco dient opnieuw een aanvraag in voor de aanleg van een zonnepark bij de Hambroekplas in Borculo. Deze keer gaat het om een park van 2,5 hectare. De eerste aanvraag was voor een park van 5 hectare, maar dat plan werd afgeschoten door de raad.

De gemeenteraad dwong in de raadsvergadering van december vorig jaar via een motie van GroenLinks af dat het zonnepark niet 5 hectare zoals Eneco voor ogen had, maar 2,5 hectare groot mag zijn. Dat is namelijk de maximale, vorig jaar met de gemeenteraad afgesproken omvang van kleinschalige zonneparken.

De kwestie leidde tot commotie in de Berkellandse gemeenteraad. Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad in met een zonnepark in een hoek van het gebied rond de Hambroekplas, dat de helft kleiner wordt. Alleen de fractie van de partij OBL ging niet akkoord. Bij de Hambroekplassen is plaats voor kleinschalige, duurzame energieopwekking, aldus de raad.

Quote We bekijken nu samen met de grondeige­na­ren de mogelijkhe­den Kim Vogten, Eneco

Energieneutraal

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn, maar niet ten koste van alles. Zo is de gemeente terughoudend in het toestaan van grootschalige zonneparken in het buitengebied. Als kleinschalige installaties worden zonneparken tot 2,5 hectare beschouwd.