Nieuwe serie van Nadia Zerouali: eerste aflevering gaat over haar familie in Winterswijk

Van haar moeder heeft ze de liefde voor koken geërfd. Dus gaat ze samen met haar het eerste ramadangerecht van de serie maken: harira met brood van meel uit de ambachtelijke molen. ,,In ons gezin was ik de enige van mijn vier zusjes en broertje die altijd bij mijn moeder in de keuken te vinden was", vertelt Zerouali. ,,Toen ze weer een keer haar befaamde harira had gemaakt, een rijkgevulde Marokkaanse soep, en de smaak anders dan anders was, proefde ik net zolang tot ik had uitgevogeld wat er ontbrak. Het bleek dat ze witte peper had gebruikt in plaats van zwarte”.