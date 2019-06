Nieuwe super met producten ‘naobers’ en... ijskelder

video Lichten­voor­de steunt Oranje: ‘De vlaggetjes blijven nog wel even hangen voor de vrouwen’

19:29 LICHTENVOORDE - Er zijn nog niet veel straten oranje gekleurd deze weken, maar de Potgieterstraat in Lichtenvoorde is al wél helemaal in de WK-stemming. De bewoners bedachten twee dagen geleden dat de straat wel erg kaal was, terwijl er een groot eindtoernooi voor de oranje leeuwinnen aan zat te komen. En dus haalden ze de vlaggetjes uit de kast en versierden ze de hele straat.