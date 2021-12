Nieuwe thuishonk van Festival Achterland opent komend weekend met wandelingen en livemuziek

Larense Lotte (16) fietst opeens door het pikkedon­ker, omdat haar geliefde bus is verdwenen

De familie Koppenhagen uit Laren is stomverbaasd. Pas één dag van tevoren kwamen ze erachter dat bus 54 tussen Zutphen en hun dorp niet meer zou rijden. Voor dochters Kes (18) en Lotte (16) is het een groot gemis. De twee moeten nu een flink stuk door het donker fietsen om op school te kunnen komen. ,,Mijn busreisje was altijd een mooie twintig minuutjes.’’

16 december