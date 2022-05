Nieuwe wethoudersploeg van Aalten bekend; nieuwkomer is Erik Groters

Deze voormalig geschiede­nis­le­raar is een opvallende naam tussen de nieuwe wethouders in Zutphen

Tussen de bekende en makkelijk te voorspellen nieuwe wethouders in Zutphen, is Sjoerd Wannet (32) een vreemde eend in de bijt. D66 schuift de huidig griffier van de gemeente Ommen naar voren als nieuwe wethouder. ,,Als geschiedenisleraar heb ik gezien hoe mooi de binnenstad van Zutphen is.’’

25 mei