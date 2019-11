Nieuwe zaal MFA de Bult: ‘Ontmoetingsruimte is impuls voor Vragender dorpsleven’

De Zonnebloem in Borculo is 50 jaar: ‘Elke week kop koffie bij alleen­staan­de vrouw’

7:18 BORCULO - Deze maand vijftig jaar geleden werd de afdeling Borculo van De Zonnebloem opgericht. Dat werd zaterdag gevierd bij zaal Peters. De lokale afdeling telt tegenwoordig 32 vrijwilligers die zich inzetten voor eenzame ouderen of ouderen met een lichamelijke beperking. „Het is juist in deze tijd hard nodig.”