Nieuwjaarsavond leek net nieuwjaarsnacht: vuurwerk vanwege mist massaal opgespaard

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De politie heeft in deze regio veel klachten ontvangen over vuurwerk dat werd aangestoken in de donkere uren van 1 januari. Omdat het rondom de jaarwisseling op veel plekken mistig was, lijken veel vuurwerkliefhebbers hun kruit pas een dag later verschoten te hebben.

,,We hebben wel degelijk de indruk dat er veel meer klachten zijn over vuurwerk op 1 januari dan in andere jaren", zegt een woordvoerder van de politie. ,,Je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat sommige mensen hebben gewacht met afsteken tot de mist was opgetrokken. Ik heb geen cijfers, maar we hebben veel meldingen gekregen op nieuwjaarsdag.”

Oorlogsgebied

Brigitte Voci uit Winterswijk hing rond oud en nieuw meerdere keren aan de lijn met de politie en de gemeente. Zij deed haar beklag ook op Facebook, onder meer over het vuurwerkgebruik op 1 januari. Voci noemt zich ‘inwoner van het oorlogsgebied'. ,,Regels zijn regels en daar heb je je aan te houden", vindt de Winterswijkse, die een groot hondenliefhebber is. ,,Prima dat kinderen hun rotjes afsteken op oudejaarsavond, maar ook op nieuwjaarsdag was het een en al knal- en siervuurwerk. Het begint echt uit de klauwen te lopen. Oud en nieuw is op deze manier geen feestje meer, maar levert alleen maar stress op.”

Voci doelt met name op stress bij haar honden, waarvan er een besloot binnen te poepen en te plassen uit angst voor het vuurwerk buiten. Zelf voelt ze zich door de politie en de gemeente met haar klachten van het kastje naar de muur gestuurd. Om een vuist te maken tegen het ‘illegale’ afsteken, roept ze Winterswijkers op om bij de gemeente hun beklag te doen.

Vogel gevlogen

De politiewoordvoerder heeft begrip voor alle klachten, maar vanwege de vluchtigheid van de vuurwerkincidenten kan de politie lang niet altijd ingrijpen. ,,We hebben geen beleid dat we alles zomaar laten gaan. Maar als wij worden gebeld over knallen zijn de vogels meestal al gevlogen op het moment dat we ter plekke zijn.”