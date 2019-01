Nieuwjaarsbal bij Hogenkamp: feesten in stijl

Al acht jaar lang is er één manier om het nieuwe jaar goed te starten en dat is bij het Nieuwjaarsbal van café-zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde. Met op vier plekken muziek: in het café, in de zaal en in twee tenten. Met optredens van onder meer Crystal Dream, DJ Bacchie, Jewelste en Pim Pam Pompen was er voor jong en oud wat wils. Wat ook echt bij de inmiddels acht jaar lange traditie bij Hogenkamp hoort: galakleding. Want het nieuwe jaar wil je natuurlijk goed maar ook in stijl beginnen.