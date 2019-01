Nieuwjaarsduik Borculo groot succes

Brandjes en oogletsel voornaamste schades jaarwisse­ling in Berkelland

11:44 EIBERGEN/BORCULO/NEEDE - De brandweervrijwilligers binnen Berkelland hebben de jaarwisseling er op zitten, met brand in een garagebox in Eibergen, een bestelbus in Borculo en een in brand gestoken kledingcontainer in dezelfde plaats als voornaamste schades.