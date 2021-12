Nieuwjaarsduik in Borculo gaat ook deze keer niet door: ‘Dit moet je niet willen nu’

Het draaiboek lag klaar voor een coronaveilige variant van de Borculose nieuwjaarsduik op 1 januari 2022. Zonder soep na afloop, en met een extra groot vak om de deelnemers alle ruimte te geven het water in te lopen. „Er komen doorgaans zo’n 300 mensen op af, dat is nog te overzien”, zegt Marja Schulenberg-van der Werf van de Stichting Promotie Borculo, die de jaarlijkse duik organiseert. „Het is buiten, je springt in het water en daarna ben je ook snel weer weg. Zoveel mensen zijn gevaccineerd nu, we dachten dat het wel zou kunnen. Dat hadden we ook met de gemeente Berkelland afgestemd.”