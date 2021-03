Nieuwkomer BoerBurgerBeweging is groter dan bijvoorbeeld GroenLinks in Oude IJsselstreek

‘Medewerker van FNV belaagd’ tijdens protestac­tie op terrein kippen­slach­ter in Wehl

17 maart WEHL - Bij een actie voor een betere cao bij kippenslachter Esbro in Wehl, is een medewerker van vakbond FNV agressief benaderd en ontstond een handgemeen. Dat laat de vakbond weten via Twitter.