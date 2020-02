Nieuwscafé: Is de lokale democratie te redden?

DOETINCHEM - Is de lokale democratie te redden? Die vraag wordt zondag 1 maart gesteld tijdens het Nieuwscafé in De Gruitpoort (aanvang 14.00 uur).

De vraag kwam onlangs aan de orde in een lezing van Rob Janssens, griffier van de gemeente Doetinchem. Hij vreest dat de meeste mensen die een gemeenteraad bijwonen, geen idee hebben waar het over gaat.

Volgens Janssens komt dat omdat veel besluiten in achterkamertjes vallen, onder meer tijdens het overleg tussen de partijen die de coalitie vormen. Janssens is gast en zal in debat gaan met Jeroen Berends, fractieleider van het CDA in Doetinchem. Berends zegt dat het juist raar zou zijn als coalitiepartijen voor de vergadering niet met elkaar zouden overleggen.

Notaris terug als vechter tegen leegstand

Lennard Kamps is ook gast. De voormalig notaris brengt sinds begin januari mensen bij elkaar die winkelruimte zoeken in de Doetinchemse binnenstad en vastgoedeigenaren die ruimte te huur hebben. Dit met als doel de leegstand in de stad te verminderen. Kamps moest na twee beroertes stoppen als notaris. In zijn nieuwe rol keert hij terug in het openbare leven.

Tiny Vriezen is sinds een haf jaar directeur zorg van het Leger des Heils in Gelderland. De Doetinchemse maakt zich sterk voor de daklozen in de provincie, ontving pas nog koningin Máxima en is zondag net terug van een werkbezoek aan Finland waar de daklozenproblematiek heel anders wordt aangepakt.