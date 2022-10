Nieuwscafé maakt nieuwe start in Amphion met Mart de Kruif en Mark Boumans als gasten

DOETINCHEM - Oud-commandant Mart de Kruif en de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans zijn gast in het eerste reguliere Nieuwscafé van De Gelderlander na 2,5 jaar. Zondag 30 oktober is de aftrap van het praatprogramma op een nieuwe locatie: de kleine zaal van theater Amphion in Doetinchem (aanvang 14.00 uur).

Mart de Kruif was als generaal buiten dienst – hij diende onder meer als commandant in Afghanistan – al een bekende Nederlander. Maar sinds de oorlog in de Oekraïne is de inwoner van Laag-Keppel vaste gast in alle landelijke talkshows als het gaat om duiding van het conflict.



Buiten dat duikt de voetballer van een veteranenelftal van HC’03 ook geregeld in regionale media op als bewoner van de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Dat is misschien wel het mooiste straatje van de Achterhoek. Recent komt de straat geregeld in het nieuws vanwege wegwerkzaamheden aan de Keppelseweg.

Crisisnoodopvang

Mark Boumans is ook gast. Hij is burgemeester van een gemeente die – toen Ter Apel overliep – zich aanbood als crisisnoodopvang voor 250 vluchtelingen. Doetinchem neemt zo zijn verantwoordelijkheid, volgens Boumans.

De opvang waar onder meer 75 jonge alleenstaande vluchtelingen zitten, is in elk geval open tot het eind van dit jaar. Of er een verlenging volgt, komt in het gesprek met de burgemeester aan de orde.

Boumans – die gaat voor een nieuwe termijn als burgemeester van Doetinchem – spreekt ook over de opvang van Oekraïners in de stad en het huisvesten van statushouders.

Ook Inloophuis Oude IJssel is onderwerp. Kankerpatiënten en hun familie vinden hier al sinds 2016 een plek voor een goed gesprek en ontspanning. Maria Wolterinck is als nieuwe manager gast, samen met voorzitter Henk Wubbels. De vraag is wat er gaat veranderen.

Erik Hagelstein terug als presentator

Het is het eerste reguliere Nieuwscafé sinds de corona-uitbraak in maart 2020. Behalve dat het regionale praatprogramma is verhuisd (tien jaar lang was de voormalige Gruitpoort de basis) naar de kleine zaal van theater Amphion, zijn er meer veranderingen.

Zo wordt 5 euro entree geheven, waarbij het eerste drankje gratis is. Ook nieuw is dat Erik Hagelstein terug is als presentator. Hij doet de presentatie samen met Gelderlander-verslaggever Henny Haggeman.