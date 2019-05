Nieuwscafé Winterswijk met boswachter, wijkagent en jonge stapper

Boswachter Bart Jansen van Natuurmonumenten komt in het Nieuwscafé Winterswijk uitleggen waarom er afgelopen winter veel bomen gekapt zijn in de bossen rond Winterswijk. Jan Bart Wilschut, een fervent wandelaar in de bossen van het Rommelgebergte, snapt niet waarom het er zo'n rommeltje is en wil graag uitleg van de boswachter. De discussie spitst zich toe of bomenkap nu wel of niet nodig is in de bossen.