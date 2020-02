Nieuwscafé Winterswijk: rust hard nodig om goed plan voor ziekenhuizen te maken

WINTERSWIJK - Er is nu vooral rust nodig om tot een goed plan voor de Achterhoekse ziekenhuizen te komen. Dat was vrijdagavond de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander in Winterswijk.

Het nieuws van vrijdagmiddag dat de specialisten onderling ruzie hebben, kwam voor velen als een onaangename verrassing. Hiermee wordt de chaos alleen maar groter, constateerde burgemeester Joris Bengevoord.

In het Nieuwscafé vertelde hij dat er snel een rustige periode moet aanbreken voor de ziekenhuizen in de Achterhoek. ,,We hebben hier twee prachtige ziekenhuizen die het heel goed doen en er financieel prima voor staan. Laat ze vooral in alle rust hun werk doen. Dan kan er ook in alle rust nagedacht worden over de toekomst.”

Dat was ook het advies van ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans die zich in de ziekenhuiskwestie heeft verdiept. ,,Er is vooral behoefte aan een goed plan. Daar heeft het tot nu aan ontbroken.” Wat er in november is gepresenteerd door het Santiz-bestuur - overheveling van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde naar Doetinchem - was wat hem betreft een onaf en ondoordacht plan.

,,Ik zie zeker toekomst voor beide ziekenhuizen. Maar laat dan dat idiote plan voor een veel te groot ziekenhuis in Doetinchem varen", zei hij. ,,Ik heb een eerste berekening gezien waar uitgegaan werd van 300 miljoen euro. Later werd dat bijgesteld naar 200 miljoen. Maar zelfs 100 miljoen is nog te veel. Voor 70 miljoen zet je een prachtig basisziekenhuis neer.” Huijsmans heeft als voormalig ziekenhuisbestuurder vaak met nieuwbouw te maken gehad.

Volledig scherm Ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans in gesprek met Jan Bart Wilschut tijdens het Nieuwscafé Winterswijk. © Wim Ruesink

Het Nieuwscafé in sociëteit het Pakhuys was met zo'n 90 bezoekers drukker dan normaal. Hendrik Jan Mensink van de stichting Behoud SKB en Henk Wubbels van de Doetinchemse tegenhanger gingen met elkaar in discussie over de toekomst van de ziekenhuizen. Maar zij waren het eigenlijk roerend met elkaar eens. Als er plannen voor de ziekenhuizen worden gemaakt, dan moet dat vooral in samenspraak met de bevolking en de belangengroepen.